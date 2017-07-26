Первое слушание по делу обвиняемого в педофилии кардинала длилось 10 минут

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Казначей Ватикана, третье должностное лицо в католической церкви кардинал Пелл, обвиняемый в педофилии, предстал перед австралийским судом, сообщает BBC.

Первое слушание по делу 76-летнего казначея носило только процедурный характер, и присутствие на нем обвиняемого было необязательно. Однако кардинал счел необходимым явиться в суд.

"Кардинала Пелла все время окружали полицейские, а десятки местных жителей, представителей международных СМИ и других зрителей собрались на улице перед зданием суда. Кардинал вынужден был медленно пробираться через толпу ко входу в суд… само слушание продлилось около 10 минут", — описывает обстановку служба новостей.

После первого слушания казначей Ватикана не сделал никаких заявлений. Еще до поездки в Австралию кардинал категорически отверг все обвинения и заявил, что "не дождется момента", чтобы отправиться в суд.

По данным австралийских СМИ, священнослужителя обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, которые якобы были совершены Пеллом в его бытность священником в родном городе Балларат (1976-1980) и архиепископом Мельбурна (1996-2001).