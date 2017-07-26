Москалькова пока не получала жалоб от иеговистов

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 26 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что пока не получала обращений от иеговистов, в отношении которых были возбуждены уголовные дела.

Одна из участниц молодёжного форума "Территория смыслов на Клязьме" спросила у омбудсмена, что она намерена делать с уголовными делами иеговистов, в частности с делом Денниса Кристенсена.

"По Свидетелям Иеговы: уполномоченный работает по обращениям граждан. Только что закончились суды, которые поставили точки на i. У меня не было возможности ознакомиться с материалами дела, и ко мне пока не обратились те люди, которых вы назвали. Буду изучать, чтобы прийти к своему выводу на этот счёт", — сказала Москалькова.

Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" из-за признания ее деятельности экстремистской.

Ранее в СМИ сообщалось, что 44-летний гражданин Дании Деннис Кристенсен в конце мая был задержан полицейскими в Орле в рамках дела о прекращении деятельности городской общины иеговистов, он был арестован на четыре месяца.