Японцы в последний день июля откроют памятник Николаю II в Дивееве

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Торжественное открытие памятника семье Императора Николая II с участием японской делегации, митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и учредителя фонда святителя Василия Великого Константина Малофеева состоится на соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря 31 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Бронзовый памятник представляет собой 3,5-метровую композицию весом более одной тонны. Стоимость проекта оценивается в более чем 16 миллионов рублей. Для сбора необходимой суммы в ноябре прошлого года Фонд святителя Василия Великого объявил о начале всероссийского сбора пожертвований. Был открыт специальный расчетный счет, на который со всей страны стали поступать взносы. Также был запущен короткий смс-номер для пожертвований.

На самом открытии монумента также будет присутствовать делегация из японской префектуры Кагосима. Ее возглавит депутат верхней палаты парламента Японии господин Нома.

"В 1891 году во время поездки наследника российского престола, цесаревича Николая Александровича в Японию на него было совершено покушение. Делегаты доставят из Японии саженцы сакуры, которые посадят возле памятника, как дань памяти царской семье", — пояснили приезд японской делегации в фонде.