Японцы в последний день июля откроют памятник Николаю II в Дивееве

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Торжественное открытие памятника семье Императора Николая II с участием японской делегации, митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и учредителя фонда святителя Василия Великого Константина Малофеева состоится на соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря 31 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
На самом открытии монумента также будет присутствовать делегация из японской префектуры Кагосима. Ее возглавит депутат верхней палаты парламента Японии господин Нома.
"В 1891 году во время поездки наследника российского престола, цесаревича Николая Александровича в Японию на него было совершено покушение. Делегаты доставят из Японии саженцы сакуры, которые посадят возле памятника, как дань памяти царской семье", — пояснили приезд японской делегации в фонде.