Патриарх одобрил проекты памятников патриархам Русской церкви

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомился с проектами памятников патриархам Московским и всея Руси, сообщает во вторник сайт Русской православной церкви.

Макеты памятников в натуральную величину размещены на стилобатной части кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве.

"Скульптуры планируется установить у стен храма Христа Спасителя — на стилобате и у Патриаршего моста. Памятники высотой 3,5 метра (с постаментом) будут выполнены коллективом московских скульпторов", — сообщается на сайте РПЦ.

Все работы по созданию моделей, а также изготовлению и установке памятников ведутся под руководством Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Проект приурочен к 100-летию восстановления Патриаршества в Русской православной церкви, которое отмечается в этом году.

Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе уже поддержала инициативу увековечения памяти всех патриархов.