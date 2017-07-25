Мусульмане ждут разрешения религиозных лидеров вернуться на Храмовую гору

ИЕРУСАЛИМ, 25 июл — РИА Новости. Арабы-мусульмане не спешат возвращаться на иерусалимскую Храмовую гору, ожидая от своих религиозных лидеров решения о достаточности уступок, на которые пошел Израиль в попытке урегулировать 10-дневный конфликт.

Израильские власти во вторник сняли с главного входа на Храмовую гору рамки металлоискателей и видеокамеры, против которых протестовала община. Мусульмане отказывались подчиниться новым правилам и устраивали на улицах Иерусалима многотысячные молитвы, регулярно перераставшие в стычки с полицией.

"Нам объявили, что "Вакф" (исламская администрация Храмовой горы — ред.) пришлет инспекцию для того, чтобы оценить ситуацию. Тогда и будет решено, возвращаемся ли мы в мечети", — говорит член общины по имени Саад, который общался с журналистами у входа на территорию третьей по значимости святыни ислама.

Женщина-палестинка, не назвавшая своего имени, предположила, что комиссию могут не устроить ряды стальных барьеров и металлические рампы — все, что осталось от израильских мер безопасности, которые были введены в ответ на убийство двух полицейских в этом районе Старого города.

Интернет-сайт газеты "Гаарец" цитирует духовного авторитета Икрему Сабри, который призвал мусульман до завершения оценки ситуации воздерживаться от посещения мечетей Храмовой горы и быть готовыми к продолжению уличных богослужений.

"Мы не пойдем в мечеть Аль-Акса, пока остаются израильские средства контроля", — приводит его слова издание.