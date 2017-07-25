ВРНС просит вступиться за общину УПЦ МП в Ивано-Франковской области

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев призвал к незамедлительному разрешению ситуации вокруг Благовещенского храма Украинской Православной Церкви города Коломыя Ивано-Франковской области, община которого подвергается преследованиям со стороны униатов и политических радикалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В Правозащитном центре ВРНС напомнили, что в Коломыйском городском суде рассматривалась жалоба общины Благовещенского храма на бездействие полиции во время попытки захвата культового здания 4 июня 2017 года. Присутствовавшие на заседании священники Украинской греко-католической церкви Михаил Арсенич, Юрий Атаманюк, а также представители организации "Правый сектор"* выкрикивали оскорбления и угрожали физической расправой прихожанам Благовещенского храма.

Силантьев назвал вопиющим нарушением религиозной свободы и прав человека безнаказанное избиение радикалами священника Благовещенского храма протоиерея Виталия Димнича, которое произошло после судебного заседания без надлежащей реакции со стороны правоохранителей.

"Я призываю украинские власти и международные правозащитные организации, а также лидеров государств "нормандской четверки", обратить внимание на данный пример антирелигиозных гонений, осуществляемых в условиях неспособности правоохранительных обеспечить уважение религиозной свободы православных христиан Украины", — заявил Силантьев.

По его словам, необходимо "незамедлительно обеспечить прихожанам, храмовое здание которых остается опечатанным до настоящего момента, свободный доступ в церковь и возможность свободно молиться без угроз со стороны кого бы то ни было".

По сообщениям украинским СМИ, 4 июня 2017 года, в день Святой Троицы, 13 греко-католических священников попытались захватить Благовещенский храм, в результате чего церковь была опечатана "до урегулирования проблемы в рамках законодательства". А 18 июня 2017 года представители "Киевского патриархата" попытались забрать храм себе. Теперь прихожане Благовещенского храма приходят на молитвенное стояние под опечатанной церковью.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.