"Вторая Пасха": поляки поддержали притесняемый приход УПЦ МП

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Иерарх Польской православной церкви прибыл на Украину и поддержал многострадальную Крестовоздвиженскую общину УПЦ села Угринов Гороховского района Волынской области, изгнанную из собственного храма представителями не признанной в мире Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщает сайт Волынской епархии.

"У нас сегодня вторая Пасха", — такими словами украинские верующие приветствовали польского архиепископа Вроцлавского и Щецинского Георгия, отслужившего молебен в доме протоиерея Ростислава Сапожника, где собираются верующие УПЦ после захвата храма раскольниками.

"Польская православная церковь сопереживает положению украинских православных верующих. Мы все отслеживаем ваши грустные и радостные новости, знаем о гонениях, которые ваши люди претерпевают с достоинством и смирением, и молимся, чтобы Господь уладил то, что происходит", — сказал польский архиепископ.

В свою очередь, епископ Волынский и Луцкий Нафанаил, обратившись к собравшимся, твердо пообещал, что, какими бы ни были итоги судебной тяжбы за собственность, они всегда будут иметь место, где молиться, и их священник не будет оставлен.

Крестовоздвиженский храм в селе Угринов был захвачен представителями "Киевского патриархата" 10 сентября 2014 года при поддержке председателя сельсовета. С тех пор богослужения совершались в доме протоиерея Ростислава Сапожника. Летом 2015 года раскольники приватизировали его дом, а затем добились выселения протоиерея и его жены, оставив в доме только их детей.