В Ленобласти больше не верят синоптикам и о погоде пердпочитают молиться

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил молебен о хорошей погоде в Ленобласти на 29 июля – в день празднования 90-летнего юбилея региона, сообщает правительство Ленобласти на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Молебен совершен в день празднования иконы Божией Матери "Троеручица". Она издавна особо почитается православными верующими, как чудотворная защитница от бед, действенная покровительница и чуткая помощница в благих свершениях", — говорится в сообщении.

Так как 2017 год объявлен в регионе Годом истории, то традиционное праздничное шествие с участием губернатора, членов правительства, почетных гостей и делегаций районов Ленинградской области будет посвящено разным историческим эпохам: от Древней Руси до современности. А дождь может испортить праздник.