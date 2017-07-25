Исламская администрация призвала мусульман продолжить бойкот Храмовой горы

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Исламская администрация "Вакф", под автономным управлением которой находится Храмовая гора, призвала мусульман продолжить бойкот святыни даже после демонтажа металлодетекторов и видеокамер, сообщает газета "Йедиот Ахронот".
Ранее СМИ сообщили, что израильские власти решили убрать с входов на иерусалимскую Храмовую гору как металлодетекторы, так и видеокамеры, вызвавшие массовые протесты арабо-мусульманской общины. Официального заявления властей о демонтаже видеокамер пока не поступало.
"Исламский Вакф предоставит первый отчет о состоянии на Храмовой горе религиозному совету, чтобы обсудить изменения, которые осуществил Израиль… Вакф призвал верующих не посещать комплекс до подачи отчета", — цитирует издание заявление исламской администрации.
Израиль отвергает обвинения в попытке расширить влияние на Храмовой горе, которая также почитается как главная святыня иудаизма. Лидеры еврейского государства заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что Храмовая гора находится под автономным управлением "Вакфа", там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.