Исламская администрация призвала мусульман продолжить бойкот Храмовой горы

Палестинцы бегут от слезоточивого газа, распыленного израильскими военными после пятничной молитвы на улице за пределами старого города Иерусалима. 21 июля 2017

Палестинцы бегут от слезоточивого газа, распыленного израильскими военными после пятничной молитвы на улице за пределами старого города Иерусалима. 21 июля 2017

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Исламская администрация "Вакф", под автономным управлением которой находится Храмовая гора, призвала мусульман продолжить бойкот святыни даже после демонтажа металлодетекторов и видеокамер, сообщает газета "Йедиот Ахронот".

Ранее СМИ сообщили, что израильские власти решили убрать с входов на иерусалимскую Храмовую гору как металлодетекторы, так и видеокамеры, вызвавшие массовые протесты арабо-мусульманской общины. Официального заявления властей о демонтаже видеокамер пока не поступало.

"Исламский Вакф предоставит первый отчет о состоянии на Храмовой горе религиозному совету, чтобы обсудить изменения, которые осуществил Израиль… Вакф призвал верующих не посещать комплекс до подачи отчета", — цитирует издание заявление исламской администрации.

В пятницу вооруженный ножом палестинец проник в одно из еврейских поселений на Западном берегу и убил трех израильтян. Еще одна женщина была тяжело ранена. Свои действия террорист, оставивший запись в социальной сети, объяснил событиями вокруг Храмовой горы.

Израиль отвергает обвинения в попытке расширить влияние на Храмовой горе, которая также почитается как главная святыня иудаизма. Лидеры еврейского государства заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что Храмовая гора находится под автономным управлением "Вакфа", там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.