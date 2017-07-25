Верующие РФ боятся роста насилия в связи с конфликтом из-за Храмовой горы

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Российские иудеи и мусульмане обеспокоены ситуацией вокруг Храмовой горы в Иерусалиме и опасаются всплеска насилия в свой адрес.

Ранее СМИ сообщили, что израильская сторона согласилась демонтировать всю систему контроля у входа на Храмовую гору, появившуюся в ответ на недавнее убийство в этом районе Старого города двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.

"Нынешнее обострение ситуации в этом районе — целиком дело рук людей, которые прикрывают псевдомусульманскими лозунгами свой антисемитизм, распространяя клеветнические слухи про намерения Израиля (или евреев) якобы отнять у мусульман находящуюся на горе мечеть Аль-Акса", — заявил глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.

Такие люди, как заметил раввин, "всячески стремятся раздуть на Святой Земле пламя межнационального или межрелигиозного конфликта". В последние 50 лет, по его словам, когда Иерусалим находится под контролем Израиля, представители всех конфессий имеют в городе полную свободу вероисповедания.

"Я обращаюсь к политикам, общественным деятелям и представителям СМИ с призывом не верить той лжи, которую распространяют антисемиты, и не способствовать разрастанию противостояния. Уже многократно ложь о якобы враждебных намерениях евреев в отношении других народов или религий использовалась антисемитами для погромов и провокаций. Давайте не допустим, чтобы им удалось сделать это еще раз!" — обратился Борода.

В свою очередь Совет муфтиев России (СМР) заявил, что мусульмане гневно осуждают любые формы терроризма и насилия. Однако, по мнению СМР, возмездие за действия отдельных личностей "не должны ущемлять права и свободы невинных людей".

"Считаем, что провокационные действия, неуважение мнения и чувств мусульман всего мира, игнорирование непрекращающихся призывов международного сообщества в урегулировании кризиса путём диалога – не способствуют решению ближневосточного конфликта, а, наоборот, еще больше усугубляют его, приводя к еще большим виткам напряженности и вражды", — говорится в заявлении российских муфтиев.

В опубликованном ночью решении форума ключевых израильских министров говорится о замене металлоискателей на некую систему интеллектуального контроля и отдельно не упоминаются видеокамеры, которые смонтировали у входов на третью по значимости святыню ислама.

Отказ от металлоискателей и видеокамер может удовлетворить арабо-мусульманскую общину, которая бойкотировала новые меры безопасности, отказываясь подниматься к мечетям Храмовой горы и устраивая прямо на иерусалимских улицах многотысячные молитвы, регулярно перераставшие в стычки с полицией.