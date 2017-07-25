Евреи Европы надеются, что отца Марин Ле Пен сурово накажут за расизм

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил надежду, что французское правосудие назначит максимальное наказание Жан-Мари Ле Пену, основателю и бывшему лидеру партии "Национальный фронт" и отцу кандидата на пост президента на выборах 2017 года Марин Ле Пен, за его расистские высказывания.

Жан-Мари Ле Пен предстанет перед исправительным судом за антисемитские высказывания. Такое решение ранее принял Европарламент и лишил политика депутатской неприкосновенности за "подстрекательство к дискриминации, ненависти или насилию на расовой почве". Предметом рассмотрения станут его высказывания в видеоинтервью 2014 года, где он допустил в адрес актера Патрика Брюэля, еврея по национальности, и других деятелей искусства, выступавших против Нацфронта, двусмысленную фразу, которую можно перевести как "в следующий раз мы составим из них партию (группу людей)", так и "в следующий раз устроим (им) печь".

"Ле Пен — убеждённый антисемит. Таким, как он, необходимо ясно дать понять, что расизм и нетерпимость больше не допустимы во Франции. Мы надеемся, что в случае признания его вины, он понесёт максимально суровое наказание, предусмотренное французским законодательством", — приводит слова Кантора пресс-служба ЕЕК.

Он выразил надежду, что после того, как президент Франции Эммануэль Макрон открыто осудил антисемитизм, за этими словами "последуют действия в отношении таких людей, как Ле Пен" (ранее Макрон выступил на мероприятии, посвящённом 75-й годовщине облавы "Вель д’Ив", в результате которой в июле 1942 года 13 152 французских еврея были депортированы в нацистские концентрационные лагеря французским правительством того времени. На мероприятии президент Макрон признал официальную ответственность Франции за эту облаву, осудив современный антисемитизм, и сказал, что антиизраильские настроения также должны считаться антисемитизмом).

После заявлений Эммануэля Макрона лидер крайне левого крыла Франции Жан-Люк Меланшон, соглашаясь с комментариями, сделанными лидерами "Национального фронта", сказал, что французы не несут ответственности за облаву "Вель д’Ив".

"К сожалению, заявления Меланшона являются ещё одним подтверждением того, что опасность антисемитизма существует на обоих концах спектра. Эти крайние партии имеют мало общего, за исключением ненависти и недоверия по отношению к евреям, а теперь и отрицания Холокоста", — отметил президент ЕЕК.

"Мы тронуты словами президента Макрона, но в то же время возмущены тем, что антисемитизм и отрицание Холокоста во Франции всё ещё сильны", — заключил Вячеслав Моше Кантор.