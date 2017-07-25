США
25.0725 июля13:57МСК
USD59.82+0.16
EUR69.70+0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Израиль согласился снять видеокамеры со входов на Храмовую гору

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта (363)
10:2125.07.2017
(обновлено: 13:29 25.07.2017)
6302310
© AP Photo / Mahmoud IlleanДемонтаж систем безопасности на входе в здание мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима. 25 июля 2017Демонтаж систем безопасности на входе в здание мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима. 25 июля 2017
© AP Photo / Mahmoud Illean

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл — РИА Новости. В Израиле решил убрать со входов на иерусалимскую Храмовую гору видеокамеры, вызвавшие массовые протесты арабо-мусульманской общины, передает новостной интернет-ресурс "Уай-нет".

Металлодетекторы на входе на Храмовую гору в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Израиль уберет металлоискатели у Храмовой горы
Если информация подтвердится, то речь идет о демонтаже всей системы контроля, появившейся в ответ на недавнее убийство в этом районе Старого города двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.

В опубликованном ночью решении форума ключевых израильских министров говорится о замене металлоискателей на некую систему интеллектуального контроля и отдельно не упоминаются видеокамеры, которые смонтировали у входов на третью по значимости святыню ислама.

© РИА Новости / Антон СктрипуновМусульмане в Иерусалиме протестуют проттв установки металлодетекторов при входе на Храмовую гору.
© РИА Новости / Антон Сктрипунов
Мусульмане в Иерусалиме протестуют проттв установки металлодетекторов при входе на Храмовую гору.

Отказ от металлоискателей и видеокамер может удовлетворить арабо-мусульманскую общину, которая бойкотировала новые меры безопасности, отказываясь подниматься к мечетям Храмовой горы и устраивая прямо на иерусалимских улицах многотысячные молитвы, регулярно перераставшие в стычки с полицией.

Мусульмане в Иерусалиме протестуют проттв установки металлодетекторов при входе на Храмовую гору.
© РИА Новости / Антон Сктрипунов
Израиль и Палестина ищут выход из кризиса вокруг Храмовой горы
По данным "Уай-нет", против демонтажа системы голосовали министры образования Нафтали Беннетт, юстиции Айелет Шакед и Зеев Элькин, который совмещает посты министра экологии и министра по делам Иерусалима.

Ссылаясь на неназванных участников дискуссии, издание пишет, что на решение повлияла история с охранником израильского посольства в Иордании. Его вместе с остальным персоналом пришлось вывозить на родину после того, как он, отбиваясь от нападения, застрелил двоих местных жителей. После суток интенсивных переговоров и американского посредничества власти соседней страны дали согласие на выезд охранника.

Иордания, чей король Абдалла II имеет статус хранителя святынь Иерусалима, играет ключевую роль в урегулировании ситуации вокруг Храмовой горы.

© РИА Новости / Антон СкрипуновМусульмане протестуют против решения израильских властей установить рамки металлоискателей при входе на Храмовую гору
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Мусульмане протестуют против решения израильских властей установить рамки металлоискателей при входе на Храмовую гору
Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Царь
не понятно, по чему боятся камер!! и не только там, но и во всех святых местах. Неужели Бог так боится видеофиксирования своих чудес и фактов своего присутствия на земле обетованной.
Или этого боятся церковные служители?
11:20
25.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена