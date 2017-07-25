Израиль уберет металлоискатели у Храмовой горы

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл — РИА Новости. Израильский военно-политический кабинет решил убрать со входов на иерусалимскую Храмовую гору металлоискатели, спровоцировавшие масштабные протесты местной арабо-мусульманской общины, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Рамки металлоискателей, по данным издания, заменят видеокамеры, уже смонтированные у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

"Военно-политический кабинет принял рекомендацию всех силовых структур внедрить меры безопасности, основанные на передовых технологиях, "умные проверки", а также другие средства вместо металлодетекторов с тем, чтобы обеспечить безопасность посетителей и молящихся в Старом городе и на Храмовой горе", — сказано в сообщении по итогам очередного заседания форума ключевых израильских министров.

"До имплементации этого плана израильская полиция усилит свои подразделения для проведения в случае необходимости дополнительных действий с тем, чтобы обеспечить безопасность посетителей горы", — говорится в документе.

По данным местных СМИ, камеры обладают способностью распознавать личность, выявлять подозрительное поведение, включая попытки проноса оружия и взрывчатки.

Пока неизвестно, удовлетворит ли уступка местную общину арабов-мусульман и ее лидеров, которые требуют снять все средства контроля со входов на территорию святыни и обвиняют Израиль в попытке ограничить их права на Храмовую гору.

Бойкотируя нововведения, тысячи верующих отказывались проходить через металлоискатели и вплоть до вечера понедельника устраивали богослужения прямо на иерусалимских улицах. Молитвы регулярно перетекали в столкновения с полицией, в которых в городе погибли четыре палестинца. Всего за 10 дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев, подсчитал Красный полумесяц, выполняющий функции скорой помощи.

В пятницу вооруженный ножом палестинец проник в одно из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и убил трех израильтян. Еще одна женщина была тяжело ранена. Свои действия террорист, оставивший запись в социальной сети, объяснил событиями вокруг Храмовой горы.

Ужесточение мер безопасности у Храмовой горы стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.

Израиль отвергает обвинения в попытке расширить влияние на Храмовой горе, которая также почитается как главная святыня иудаизма. Лидеры еврейского государства заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что эта часть исторического центра Иерусалима находится под автономным управлением исламской администрации — Вакфа, там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.