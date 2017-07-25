Стройка, которая может разрушить мир в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 24 июл — РИА Новости. У входа на иерусалимскую Храмовую гору визжат электродрели. За спинами дюжих пограничников рабочие заканчивают монтаж стальных барьеров, которые будут рассекать толпу верующих на пути к святыне и направлять ее отдельными потоками к рамкам металлоискателей под присмотром видеокамер, уже подвешенных к ажурной рампе.
"Снимать сейчас нельзя, извините", — вежливо пресекает офицер в оливковой форме попытку сфотографировать работы.
"Видели, да? Нас будут, словно коз, гонять по этим корридорам", — комментирует увиденное корреспондентка-палестинка.
Неуслышанными остаются напоминания о том, что металлоискатели и видеокамеры появились в ответ на недавнее убийство в этом районе Старого города двух полицейских, и вообще такие меры безопасности — давняя и стандартная практика по всему миру, в том числе в Мекке и Медине, в Ватикане, у Стены плача.
"Они хотят закрыть Аль-Аксу", — убежденно говорит араб-мусульманин, представившийся как Мухаммед.
"Духом и кровью отстоим тебя, Аль-Акса", — взрывается криками толпа в ответ на речь пожилого бородатого мужчины в белоснежной рубахе-галибии и зеленом шарфе на шее с мегафоном в руках. Воодушевленные мусульмане начинают наседать на стоящих рядом полицейских, но те быстро восстанавливают комфортную дистанцию.
Вмешательства врачей, которые издалека опознаются по оранжевым жилеткам, не потребовалось. Так бывает не всегда. В пятничных протестах, последовавших за уличными молитвами в Иерусалиме, погибли четверо палестинцев, а счет раненым шел на сотни.
Мимо протестующих беспрепятственно проходят религиозные евреи, спешащие в направлении Стены плача и своего квартала, то и дело встречаются стайки туристов, которые смотрят на происходящее скорее с любопытством, чем испугом.
"Мы в Дании слышали, что тут происходит. Но тут столько полиции, что ощущаем себя вполне в безопасности", — говорит молодая пара скандинавских туристов.
Полиции в мусульманском квартале, одном из четырех кварталов Старого города, действительно, хватает. Внушительной стати бойцы в бронежилетах передвигаются большими группами, держа оружие наизготовку, тут и там патрули останавливают показавшихся им подозрительными прохожих и проверяют документы, некоторых разворачивают восвояси на импровизированных блокпостах.
Местные жители подтверждают гипотезу о том, что новый раунд противостояния при всей его медийной резонансности локализован во времени и пространстве.