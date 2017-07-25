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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Стройка, которая может разрушить мир в Иерусалиме

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта (362)
01:0925.07.2017
(обновлено: 11:04 25.07.2017)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновХрамовая гора и Стена плача в Иерусалиме. Архивное фотоХрамовая гора и Стена плача в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов

ИЕРУСАЛИМ, 24 июл — РИА Новости. У входа на иерусалимскую Храмовую гору визжат электродрели. За спинами дюжих пограничников рабочие заканчивают монтаж стальных барьеров, которые будут рассекать толпу верующих на пути к святыне и направлять ее отдельными потоками к рамкам металлоискателей под присмотром видеокамер, уже подвешенных к ажурной рампе.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИД призвал Израиль и Палестину не допустить дальнейшей конфронтации
При внешней скромности это одна из главных строек Ближнего Востока. Она взорвала затишье, которое, как казалось, установилось между израильтянами и палестинцами, спровоцировала разрыв отношений между ними, еще больше отдалила перспективы перезапуска мирных переговоров, стала темой экстренных совещаний в Совете Безопасности ООН, Лиге арабских государств, Организации исламского сотрудничества и уже привела к значительному кровопролитию.

"Снимать сейчас нельзя, извините", — вежливо пресекает офицер в оливковой форме попытку сфотографировать работы.

"Видели, да? Нас будут, словно коз, гонять по этим корридорам", — комментирует увиденное корреспондентка-палестинка.

Сотрудники полиции Израиля во время столкновений с палестинцами в Хевроне. Архивное фото
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
Палестино-израильский конфликт
Ее земляки видят в высокотехнологичной системе досмотра, которой раньше здесь просто не было, попытку Израиля ограничить их в правах на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

Неуслышанными остаются напоминания о том, что металлоискатели и видеокамеры появились в ответ на недавнее убийство в этом районе Старого города двух полицейских, и вообще такие меры безопасности — давняя и стандартная практика по всему миру, в том числе в Мекке и Медине, в Ватикане, у Стены плача.

"Они хотят закрыть Аль-Аксу", — убежденно говорит араб-мусульманин, представившийся как Мухаммед.

Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны Израиля призвал казнить зарезавшего трех человек палестинца
Вместе с десятками товарищей он несет вахту протеста у одного из входов на Храмовую гору, наотрез отказываясь подниматься на нее через металлоискатели. Мужчины, женщины, дети сидят вдоль стен старинной иерусалимской улицы, прикрытые от палящего июльского солнца массивными каменными сводами.

"Духом и кровью отстоим тебя, Аль-Акса", — взрывается криками толпа в ответ на речь пожилого бородатого мужчины в белоснежной рубахе-галибии и зеленом шарфе на шее с мегафоном в руках. Воодушевленные мусульмане начинают наседать на стоящих рядом полицейских, но те быстро восстанавливают комфортную дистанцию.

Вмешательства врачей, которые издалека опознаются по оранжевым жилеткам, не потребовалось. Так бывает не всегда. В пятничных протестах, последовавших за уличными молитвами в Иерусалиме, погибли четверо палестинцев, а счет раненым шел на сотни.

Палестинцы бегут от слезоточивого газа, распыленного израильскими военными после пятничной молитвы на улице за пределами старого города Иерусалима. 21 июля 2017
© REUTERS / Ammar Awad
Христиане поддержали мусульман в конфликте вокруг Храмовой горы
"Мы тут будем каждый день и каждую ночь до тех пор, пока своего не добьемся. Аль-Акса — для мусульман и никого больше", — заявляет Мухаммед.

Мимо протестующих беспрепятственно проходят религиозные евреи, спешащие в направлении Стены плача и своего квартала, то и дело встречаются стайки туристов, которые смотрят на происходящее скорее с любопытством, чем испугом.

"Мы в Дании слышали, что тут происходит. Но тут столько полиции, что ощущаем себя вполне в безопасности", — говорит молодая пара скандинавских туристов.

Полиции в мусульманском квартале, одном из четырех кварталов Старого города, действительно, хватает. Внушительной стати бойцы в бронежилетах передвигаются большими группами, держа оружие наизготовку, тут и там патрули останавливают показавшихся им подозрительными прохожих и проверяют документы, некоторых разворачивают восвояси на импровизированных блокпостах.

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов
В Палестине заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг Храмовой горы
В соседнем, христианском квартале, картина иная. На 10-минутном отрезке пути от Храма гроба Господня до Яффских ворот, где молодая девушка играет на арфе, а ее ровесники собирают пожертвования в помощь израильской армии, попадаются только двое полицейских расслабленного вида. Иностранных гостей, ради которых открыты десятки лавок с сувенирами, бубликами и свежевыжатыми соками, немного, но экскурсоводы списывают это скорее на низкий сезон и июльскую жару, чем последние события вокруг Храмовой горы.

Местные жители подтверждают гипотезу о том, что новый раунд противостояния при всей его медийной резонансности локализован во времени и пространстве.

Израильские пограничники следят за сносом дома. Архивное фото
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Израильские войска готовят к сносу дом совершившего теракт палестинца
"Все трения происходят либо у Львиных ворот, главного входа для мусульман на Храмовую гору, либо у Дамасских, которые связывают мусульманский квартал Старого города с арабскими районами за его пределами. Там случаются все стычки арабов-мусульман с полицией, и это большие стычки, особенно после вечерних молитв, но здесь все спокойно", — рассказывает русскоязычный экскурсовод Константин, который провел в Старом городе все 10 дней нынешнего обострения конфликта.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
beckass86
Как я понял, суть нынешнего противостояния в следующем: Храмовая Гора - священное место и для иудеев, и для христиан, и для мусульман. И для всех открыт доступ к ней. Но почему-то палестинцы возомнили, что гора должна быть доступна только для мусульман, а все остальные идите нафиг, и давай устраивать протесты, включая теракты.
08:08
25.07.2017
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