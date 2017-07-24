"Ближневосточный квартет" обеспокоен ситуацией в Иерусалиме

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Ближневосточный квартет" международных посредников (РФ, США, ЕС и ООН) глубоко обеспокоен ожесточенными столкновениями внутри и вокруг Старого города Иерусалима и решительно осуждают террористические атаки на территории города, говорится в заявлении спецпредставителей "квартета", опубликованном на сайте МИД России.

© AP Photo / Nasser Shiyoukhi Палестино-израильский конфликт

"Cпецпредставители ближневосточного "квартета" – Россия, США, ЕС и ООН – глубоко обеспокоены усиливающейся напряженностью и ожесточенными столкновениями внутри и вокруг Старого города Иерусалима. Они решительно осуждают террористические акты, выражают сожаление в связи с гибелью в результате насилия невинных людей и надеются на скорое выздоровление раненых", — говорится в заявлении.

Спецпредставители поприветствовали заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, "подтверждающие сохранение и уважение статуса-кво Святых мест Иерусалима".

"Отмечая особый, чувствительный характер Святых мест Иерусалима и необходимость обеспечения безопасности, спецпредставители "квартета" призывают всех проявить максимальную сдержанность, воздержаться от провокаций и работать над деэскалацией ситуации… Спецпредставители "квартета" подтверждают, что насилие углубляет недоверие и в корне несовместимо с мирным урегулированием палестино-израильского конфликта", — говорится в заявлении.

При этом спецпредставители рекомендовали Израилю и Иордании "работать вместе над поддержанием статуса-кво, отмечая особую роль Иорданского Хашимитского Королевства, которая закреплена в мирном договоре с Израилем".