Париж призвал не подвергать угрозе статус-кво Храмовой горы в Иерусалиме

ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости. Французские власти обеспокоены вспышками насилия в Иерусалиме и на палестинских территориях и призывают власти Израиля обеспечить безопасность, не ставя под угрозу статус-кво Храмовой горы, говорится в заявлении МИД Франции.

"Франция осуждает недавние вспышки насилия в Иерусалиме и на палестинских территориях, которые привели к смерти десяти человек в результате терактов и столкновений", — говорится в коммюнике.

Париж подчеркивает необходимость воздержаться от любых шагов или заявлений, которые могут привести к ожесточению конфликта, и призывает все стороны проявить сдержанность и сделать все необходимое для возвращения ситуации в нормальное русло.

"Франция напоминает, что отход от статуса-кво в любом виде несет огромный риск дестабилизации и надеется, что будет найдено согласованное решение, которое позволит обеспечить безопасность без ограничения свободного доступа к святым местам", — говорится в заявлении.

Палестинцы протестуют против установки Израилем металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, почитаемую как третья по значимости святыня ислама. Кульминацией протестов стала пятница, когда в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев. Всего за десять дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев, подсчитал Красный полумесяц, выполняющий функции скорой помощи.

В пятницу вооруженный ножом палестинец проник в одно из еврейских поселений на Западном берегу и убил трех израильтян. Еще одна женщина была тяжело ранена. Свои действия террорист, оставивший запись в социальной сети, объяснил событиями вокруг Храмовой горы.

Установку металлоискателей и введение поголовных проверок палестинцы называют посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман. Отвергая обвинения в свой адрес, израильтяне напоминают, что ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство в этом районе двух полицейских, и обещают, что нововведения не изменят статус-кво Храмовой горы.