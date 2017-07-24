Наместник Киево-Печерской лавры просит Порошенко положить конец розни

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры (относится к УПЦ МП) митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту и премьеру Украины Петру Порошенко и Владимиру Гройсману с просьбой положить конец межнациональной розни в стране.

Соответствующее письмо-обращение опубликовано на официальном сайте Киево-Печерской лавры в понедельник. В обращение отмечаются случае клеветы со стороны некоторых украинских СМИ и радикально настроенных политических деятелей, которые обвиняют Лавру в незаконном строительстве на своей территории монастыря.

"К сожалению, заказные телепрограммы и публикации сопровождаются клеветой и неподкрепленными никакими доказательствами безосновательными обвинениями Лавры в антигосударственной деятельности, сотрудничестве с террористами и иностранными спецслужбами, открытыми угрозами захвата монастыря. Эти незаконные действия, разжигающие межнациональную и межконфессиональную вражду, заставляют нас обращаться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы", — говорится в письме.

В документе отмечается, что священнослужители являются гражданами Украины, никто из них не имеет паспортов любой другой страны.

Владыка Павел заявил, что среди украинских политиков есть такие, которые спекулируют на теме духовности. По его мнению, попытки "протянуть" через Верховную раду Украины направленные против Украинской православной церкви законопроекты, которые попирают не только Конституцию Украины, но и нормы международного права, "прикрываются разговорами о духовности".

Наместник Киево-Печерской лавры также напомнил о непрекращающихся захватах на Украине православных храмов УПЦ МП при бездействии со стороны правоохранительных органов.

"Мы обращаемся к вам, господин президент Украины и господин премьер-министр Украины, с просьбой положить конец разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни в нашей многострадальной стране", — заявляет в письме владыка Павел.

Рада в середине мая планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый из них предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти.

Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют на Украине и за ее пределами. Зампредседателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что парламент пока не будет рассматривать эти законопроекты, так как нет необходимого количества голосов для их принятия.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.