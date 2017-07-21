В РПЦ категорически против законопроекта о надзоре за памятниками культуры

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Законопроект, согласно которому некие общественные организации смогут беспрепятственно и в любое время инспектировать объекты культурного наследия, включая православные храмы, мечети, синагоги и дацаны, неприемлем и провоцирует гражданский конфликт, заявил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" размещен на официальном сайте Минкультуры. Документ, по замыслу разработчика, направлен на совершенствование порядка осуществления государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.

"У российских верующих вызывает тревогу возможность санкционированного законом вторжения неких "контролеров" в храмы, монастыри, скиты, кельи, семинарии и так далее под предлогом "служения культуре" и "сохранения наследия". Это грозит прямым вмешательством в богослужебную практику", — приводит слова Щипкова пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

По его словам, рамки и критерии этого контроля никем и ничем не определены. И деятельность контролирующих органов будет некому проверить на соответствие правовым критериям.

Представитель РПЦ напомнил, что "надзор за культурным наследием уже осуществляется государственными органами — от Генпрокуратуры и Минкульта до Роспотребнадзора и МЧС на основании четко прописанных правил, а Церковь, являющаяся, согласно регистрации в Минюсте, общественной организацией, объединяющей верующих граждан, и так отчитывается перед государством о текущей уставной деятельности".

Щипков убежден, что такие поправки "ведут общество к гражданскому конфликту и вызовут рост социального напряжения между светскими и религиозными организациями, поскольку первым делегируется право надзирать за вторыми в культурно-имущественных вопросах".