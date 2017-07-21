Глава Палестины призвал США вмешаться в ситуацию вокруг Храмовой горы

ГАЗА, 21 июл — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал администрацию США убедить Израиль убрать металлоискатели со входов на Храмовую гору и предупредил о взрывоопасной ситуации, которая сложилась в Иерусалиме из-за их установки, передает официальное палестинское агентство ВАФА.

Пятница обещает стать кульминацией волнений арабо-мусульманской общины, недовольной новыми мерами безопасности у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

По данным ВАФА, Аббас обсудил эту тему по телефону с советником и зятем американского президента Джаредом Кушнером. "Президент (Аббас) попросил администрацию Соединенных Штатов и президента Дональда Трампа срочно вмешаться и убедить Израиль отказаться от мер в отношении мечети Аль-Акса, включая демонтаж электронных рамок", — говорится в сообщении.

"Он подчеркнул, что события приобретают чрезвычайно опасный оборот и могут выйти из-под контроля, если Израиль не пересмотрит свои действия в Иерусалиме в целом и в отношении Аль-Аксы в частности", — передает ВАФА.

This is what virtual every corner of Old City of Jerusalem looks like today ahead of Friday prayers. Aqsa closed to men under age of 50. pic.twitter.com/gHbX89nipo — Omar Shakir (@OmarSShakir) 21 июля 2017 г.

​По данным агентства, Аббас вернулся на родину из прерванной поездки в Китай и созывает совещание по поводу событий в Иерусалиме.

Установка металлоискателей у входов на Храмовую гору и поголовные проверки посетителей стали реакцией на убийство на прошлой неделе двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали святыню для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.

Многие верующие отказываются проходить досмотр и устраивают молитвы прямо на улицах Старого города, что становится причиной стычек с полицией. Израильские власти опасаются, что пятницу, день самых массовых богослужений, масштабы протеста значительно возрастут, и волнения распространятся на другие иерусалимские кварталы, палестинские территории и районы проживания арабов-израильтян.

Израиль отвергает обвинения оппонентов в стремлении использовать трагедию недельной давности для того, чтобы расширить влияние на Храмовой горе, которая также почитается последователями иудаизма как величайшая святыня их религии. Израильские лидеры заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что Храмовая гора находится под автономным управлением исламской администрации — "Вакфа", там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.

Новейшая история знает немало прецедентов, когда события, связанные с Храмовой горой, и даже слухи о якобы вынашиваемых Израилем планах ограничить там права мусульман становились катализатором крупномасштабных эскалаций ближневосточного конфликта с множеством жертв с обеих сторон.