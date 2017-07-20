Эрдоган призвал снять ограничения на доступ к мечетям на Храмовой горе

АНКАРА, 20 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Реувеном Ривлином призвал его не ограничивать посещение мусульманами мечетей на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера в четверг.

К росту напряженности, чреватой очередным обострением ближневосточного конфликта, привела установка металлодетекторов у входа на территорию третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Многие арабы-мусульмане отказываются проходить через рамки и проводят на улицах молитвы, перерастающие в стычки с полицией.

Установка металлоискателей и проверки посетителей стали реакцией на убийство 14 июля двух израильских полицейских в историческом центре Иерусалима. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали святыню для нападения и попытались там же скрыться от преследования. Израиль отвергает обвинения в стремлении использовать трагедию для расширения своего влияния на Храмовой горе, которая также почитается последователями иудаизма как величайшая святыня их религии.

По данным источников телеканала, Эрдоган выразил глубокую скорбь в связи с терактом в Иерусалиме 14 июля и озабоченность произошедшим. В то же время он призвал не ограничивать свободу вероисповедания в связи с этим. Мусульмане должны посещать мечети на Храмовой горе в Иерусалиме, в том числе мечеть Аль-Акса, без ограничений, добавил турецкий лидер.