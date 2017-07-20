Американцы сделали выбор между сексом и религией

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Почти половина американцев считает, что религиозные права могут соблюдаться в ущерб сексуальным, говорится в исследовании социологической службы Life Way Research.

Респондентам был задан следующий вопрос: когда вопросы веры и половых отношений вступают друг с другом в конфликт, на чьей вы стороне? Опрос проходил на фоне многочисленных случаев, когда однополым парам отказывали в обслуживании. Так, на этой неделе Верховный суд США рассматривает дело кондитера из Канады, который не захотел печь торт на однополую свадьбу.

Согласно опросу, 48% считают, что религиозная свобода в таких конфликтах важнее, чем сексуальная. Почти 24% американцев придерживается противоположного мнения. В то же время 28% жителей США не имеют ответа на этот вопрос.

"Это факт — американцы ценят религиозную свободу. Но когда дело доходит до сексуальных отношений, молодые американцы, а также атеисты, они не уверены, что в данной сфере последнее слово остается за религией", — объясняет данные исследования Скотт Макконнелл, исполнительный директор LifeWay Research.

Взгляды американцев, следует из опроса, разнятся в зависимости от пола, возраста, этнической и религиозной принадлежности, а также региона проживания. Например, 30% мужчин, жителей северо-востока страны и латиноамериканцев отдают предпочтение сексуальной свободе. Большинство жителей южных штатов, особенно афроамериканцев, заявили об исключительной важности свободы вероисповедания.

В опросе приняли участие более тысячи человек.