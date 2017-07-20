Госсекретарь Ватикана планирует в августе обсудить в РФ Сирию и Украину

РИМ, 20 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что в ходе визита в Россию в августе рассчитывает обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.

Ранее кардинал заявлял, что в ходе визита в Москву не исключаются контакты не только с иерархами Русской православной церкви, но и с представителями политического руководства РФ. По его словам, поездка подчеркнет хорошие отношения с Россией папы Римского Франциска.

"Я отправляюсь в Россию как сотрудник папы. Как помощник того, кто хочет строить мосты для того, чтобы в мире росло взаимопонимание и диалог. Для создания атмосферы справедливости и мира", — сказал он в интервью для документального фильма "Франциск: папа диалога", который выйдет в эфире телеканала Rai1 в ночь на четверг.

По словам кардинала, вести диалог означает ставить себя в положение другого и понимать точку зрения собеседника, находить пункты соприкосновения и темы для сотрудничества, и папа Франциск "ищет новые возможности для установления братских отношений" и делает акцент на "личном общении", что "может иметь лечебный эффект для отношений между странами и народами".

"В случае с Россией мосты означают развитие двусторонних отношений, которые относятся к работе католической церкви и диалогу с православной церковью. Нельзя будет не затронуть аспект международной политики там, где Россия присутствует наиболее активно, например, тему Ближнего Востока и Сирии и Украины, куда я совершил визит в прошлом году", — заявил Паролин, фрагмент интервью которого опубликовала государственная телерадиокомпания Rai.

В ее сообщении отмечается, что программа визита второго лица ватиканской иерархии в Россию определена, и в ходе поездки должна состояться встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.