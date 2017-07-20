США озабочены напряженностью вокруг Храмовой горы в Иерусалиме

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Белый дом в среду выразил озабоченность в связи с напряженностью вокруг Храмовой горы в Иерусалиме.

"США очень обеспокоены напряженностью вокруг Храмовой горы — священного места для иудеев, мусульман и христиан, и призывают Израиль и Иорданию предпринять шаги по ослаблению трений и поиску решения, которое способствовало бы поддержанию безопасности (святыни) и статуса-кво", — заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Он подчеркнул, что "США будут пристально следить за развитием событий".

Как сообщила ранее в среду израильская газета "Гаарец", Храмовая гора вновь была закрыта для посетителей-иудеев после того, как группа евреев проникла на территорию святыни и предприняла попытку осуществить молитву.

Одна из главных религиозных святынь Иерусалима, Храмовая гора, открылась в понедельник для туристов спустя три дня после убийства полицейских в этом районе города.