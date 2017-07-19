Во время столкновений в Иерусалиме израильская полиция подстрелила имама

Мусульмане в Иерусалиме протестуют проттв установки металлодетекторов при входе на Храмовую гору.

Мусульмане в Иерусалиме протестуют проттв установки металлодетекторов при входе на Храмовую гору.

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Имам мечети Аль-Акса в Иерусалиме был ранен резиновой пулей в ходе столкновений с израильской полицией, сообщает Anadolu Agency.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что мусульмане Иерусалима протестуют против решения израильских властей установить рамки металлоискателей при входе на Храмовую гору и молятся у стен Старого города.

Столкновения начались рядом с Львиными воротами Старого города после вечерней молитвы. Точные причины столкновений пока неизвестны. Как сообщают источники, среди палестинцев пострадали 34 человека. По словам представителя полиции, среди правоохранителей незначительно пострадали два полицейских. Он также добавил, что участники столкновений бросали в полицейских камни и "коктейли Молотова". По его словам, участников столкновений разогнали.

"Имам только завершил ночную молитву, когда израильская полиция попыталась разогнать молящихся силой, в результате чего многие получили ранения", — сообщают журналисты.

По информации агентства, религиозный деятель был госпитализирован, однако подробности его состояния пока не раскрываются.

Мечеть Аль-Акса является третьим самым святым местом в Исламе после священных городов Мекки и Медины.