Во время столкновений в Иерусалиме израильская полиция подстрелила имама

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Имам мечети Аль-Акса в Иерусалиме был ранен резиновой пулей в ходе столкновений с израильской полицией, сообщает Anadolu Agency.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что мусульмане Иерусалима протестуют против решения израильских властей установить рамки металлоискателей при входе на Храмовую гору и молятся у стен Старого города.
"Имам только завершил ночную молитву, когда израильская полиция попыталась разогнать молящихся силой, в результате чего многие получили ранения", — сообщают журналисты.
По информации агентства, религиозный деятель был госпитализирован, однако подробности его состояния пока не раскрываются.
Мечеть Аль-Акса является третьим самым святым местом в Исламе после священных городов Мекки и Медины.