Два католика-фанатика совершили акт вандализма "по воле Всевышнего"

Джозеф Даулинг демонтирует меч с креста на военном мемориале в Брисбене, Австралия

Джозеф Даулинг демонтирует меч с креста на военном мемориале в Брисбене, Австралия

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Австралийский суд обвиняет двух католиков в совершении акта вандализма по отношению к военному мемориалу в Брисбене, однако сами подсудимые объяснили свои действия "указанием свыше", сообщает Australian Associated Press.

"Два религиозных фанатика, обвиняемых в разгроме военного мемориала в Брисбене, были засняты видеокамерой, когда снимали медный меч с каменного креста", — сообщает агентство.

Злоумышленники демонтировали меч с помощью лома и перековал его лезвие длиной 1,8 метра в мотыгу при помощи молота и наковальни. Таким образом обвиняемые обыграли некое "принесение в жертву меча" с памятника.

Один из подсудимых признал, что его действия могли быть незаконными, но он убежден, что совершил бы преступление против своей веры, не демонтировав меч.

"Это богохульство — позволить, чтобы меч был помещен на христианском кресте", — цитирует агентство слова одного из вандалов на допросе.