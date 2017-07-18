"Спасибо, не надо!": жители против возведения храма к юбилею Екатеринбурга

Мария Шустрова

"Лучший подарок жителям Екатеринбурга к 300-летию города" — так в Екатеринбургской епархии называют строительство храма во имя святой Екатерины. Возвести новый собор хотят прямо на городском пруду, предварительно создав там искусственный остров площадью более 6 тыс. квадратных метров. Эту инициативу накануне поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская, добавив, правда, что предварительно нужно узнать мнение общественности.

Общественность же города как раз против такого "подарка". В феврале 2017 года, едва узнав, что в акватории, где планируется насыпать остров, начались исследовательские работы, около 1,5 тыс. екатеринбуржцев приняли участие в акции "Обними пруд". Горожане, взявшись за руки, выстроились в живые цепочки, символизируя объятия.

У кого символ краше

Собор во имя святой великомученицы Екатерины построили еще при основании города в 1723 году. А в 1930 году советские власти его взорвали, оставив только руины фундамента. А на освободившемся месте разбили сквер и установили фонтан "Каменный цветок".Впервые о восстановлении собора заговорили в 2010 году. Изначально планировалось сделать это его на старом фундаменте. Но некоторые активные граждане сразу же воспротивились такому решению, заявив, что фонтан стал для них "символом города".

"Мы по закону имеем право построить там храм, поскольку есть фундамент… На мой взгляд, 300-летие города без данного храма — это просто пшик… Если этот фонтан является символом для кого-то, то мне этих людей жалко. Символом должно быть нечто другое. Фонтан можно легко сдвинуть, переставить так, чтобы было красиво для всех", — заявил в 2015 году митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в ответ на критику.

Однако в дальнейшем никто рассматривать вариант перемещения фонтана и сквера не стал. Вместо этого в 2016 году был обнародован проект собора святой Екатерины прямо посреди городского пруда. Вскоре его одобрил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

© Яндекс карты Расположение храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Зеленый кружок - место, где он был расположен до 1930 года, красный кружок – место, где его хотят возвести к 2023 © Яндекс карты Расположение храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Зеленый кружок - место, где он был расположен до 1930 года, красный кружок – место, где его хотят возвести к 2023

Сами виноваты

Идея храма на воде вызвала небывалый протест горожан. Высказаться против строительства сочли своим долгом даже знаменитые екатеринбуржцы – лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, драматург и режиссер Николай Коляда, видные архитекторы и общественные деятели. А интернет наводнили петиции с требованиями предотвратить появление собора. Некоторые граждане даже написали письма президенту.

Митрополит Кирилл, комментируя выбор акватории в качестве места под строительство, заметил, что все могло бы сложиться иначе, если бы несколько лет назад люди поддержали восстановление собора на историческом месте. А возводить новый храм будут на деньги двух известных уральских бизнесменов-металлургов.

"Нужно вспомнить, что вы сами отказались от старого места. Если бы этого не случилось, то такого вопроса сейчас вообще не было бы. Если бы вы не провоцировали непонятные волнения на ровном месте и дали бы построить храм святой Екатерины на законном месте, то все было бы иначе. Но вы же сами устроили бунт и заставили нас искать новые места для его строительства. Я думаю, что новое место очень красивое, а главное — храм будет видно со всех сторон", — подчеркнул иерарх.

Он также призвал горожан "меньше болтать на эту тему" и "заниматься делом". "Нужно благодарить людей, которые решились на это великое дело и делают для города такой подарок. Те, кто сейчас кричит громче других, выступая против строительства храма, как правило, сами ничего не сделали в этой жизни", — убежден представитель Русской православной церкви.

Архитектурный гибрид

Пользователи соцсетей вот уже почти два года высмеивают окончательный план нового сооружения. Архитекторы решили не воссоздавать исторический облик взорванного храма и хотят возвести гибрид московского храма Василия Блаженного и петербургского Спаса-на-Крови. А его главный купол будет увенчан короной.

© Официальный портал Екатеринбурга Вид на Екатерининский собор с севера © Официальный портал Екатеринбурга Вид на Екатерининский собор с севера

"Город наш был основан в XVIII веке, а в него будет встроен объект, напоминающий храмы XVI века", — возмущается архитектурный обозреватель Юрий Глазков.

Кроме того, екатеринбургские архитекторы уличили авторов проекта в неточности: на чертежах сооружение выглядит гораздо меньше, чем будет в реальности. Собор в высоту будет достигать 65 метров.

"Лучше меньше да лучше"



Еще один аргумент сторонников нового проекта храма — то, что взорванный собор был возведен для города с 50-тысячным населением. А для современного полуторамиллионного Екатеринбурга нужен храм большего масштаба — как минимум на 2 тыс. человек.

Оппоненты же приводят в ответ статистику, согласно которой лишь 2 процента горожан регулярно посещают церкви. Появление же огромного собора навсегда исказит вид с набережной на центр города.

"Здесь находится и памятник федерального значения стадион "Динамо". А рядом хотят создать новую доминанту, которая закроет стадион и будет выше него в три раза. У нас и так мало воды в городе, а городской пруд — наша величайшая ценность. Застраивать его ужасно", — утверждает Глазков.

Кроме того, по его словам, строительство "храма на воде" оттянет на себя все внимание от стоящего здесь же Храма-на-Крови в русско-византийском стиле, построенного в начале 2000-х на месте расстрела царской семьи.

Компромисс

В стане противников строительства есть как воинствующие антиклерикалы, так и люди верующие, даже несколько священников. Многие противники строительства собора "на воде" объединились в Комитет городского пруда и подчеркивают, что не касаются религиозной стороны вопроса.

"Мы за сохранение пруда, мы против любой стройки в акватории, будь то храм, ресторан или офисник… В целом сопротивление не носит антирелигиозного характера", — подчеркивает архитектурный обозреватель.

Накануне стало известно, что Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области отказалось вносить в список памятников истории России городской пруд Екатеринбурга (ожидалось, что этот статус позволит остановить строительные работы).

В качестве компромисса активисты предлагают другие места для строительства, в том числе, на Октябрьской площади.

"Там есть достаточно места. Проект был поддержан правлением областного отделения Союза архитекторов. Его вынесли для ознакомления на заседание градостроительного совета Екатеринбурга. Вроде как, к этому аргументу прислушались. Но пока непонятно, чем все, в конце концов, обернется", — рассказывает Глазков.

В случае если их голос не будет услышан, жители Екатеринбурга заявляют о готовности выйти на улицы и продолжить протестовать. А пока на месте будущей стройки плавает платформа с туалетной кабинкой. Говорят, для исследования пруда.