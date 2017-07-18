Гроза в Петербурге не распугала желающих поклониться мощам святого Николая

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Несмотря на ливень и грозу, практически никто из желающих поклониться мощам Никола Чудотворца в Петербурге не покинул своего места в очереди, сообщает сайт принесения святыни в РФ.

"В настоящий момент начало очереди на поклонение мощам святителя Николая Чудотворца находится на углу Чернорецкого переулка и площади Александра Невского. Ближайшая станция метро — "Площадь Александра Невского-2"… Время ожидания в очереди на данный момент около 2,5 часов. Предупреждаем о неблагоприятных погодных условиях. Идет ливневый дождь с грозой", — говорится на сайте.

Кроме того, после мониторинга времени ожидания в общей очереди оперативным штабом принято решение о возможном ограничении доступа в очередь с 19:30.