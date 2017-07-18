Охота на Богородицу: во Львове вандалы вновь обезглавили статую девы Марии

Статуя Богородицы и отбитой вандалами головой во Львове

Статуя Богородицы и отбитой вандалами головой во Львове

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Неизвестные отбили голову статуе Богоматери в сквере Достоинств во Львове, это уже не первый случай вандализма по отношению к городским статуям девы Марии, сообщает местное издание Daily Lviv.

Вот уже в течении двух месяцев неизвестные хулиганы портят памятники Богородицы в городе – аналогичным образом они повредили монументы у школ №93 и №98.

"В настоящее время скульптуру демонтировали для проведения реставрационных работ… Во время восстановления она будет храниться в храме Рождества Пресвятой Богородицы", — сообщает горсовет.

Исполняющий обязанности председателя Сиховской районной администрации Владимир Ивасюк в свою очередь отметил, что власти обратятся в полицию, "чтобы правоохранительные органы нашли злоумышленников".

"Такие случаи не должны иметь места во Львове", — подчеркнул чиновник.