В Петербурге в очереди к мощам святого Николая люди стоят более 5 часов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в Петербурге в настоящее время составляет около 5 с половиной часов, сообщает пресс-центр Штаба принесения мощей в Санкт-Петербурге.

Мощи были доставлены из Москвы в Петербург 13 июля и выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля.

"В настоящее время вход в общую очередь расположен на улице Миргородской. Время ожидания в очереди составляет около 5,5 часов. Вход в социальную очередь находится у надвратной церкви при входе в Лавру. Время ожидания в социальной очереди около часа", — говорится в сообщении.

Продолжают прибывать организованные группы паломников из регионов. Сегодня ожидаются автобусы из Эстонии, Новгородской области, Ленинградской области и Олонца.

В штабе отмечают, что в связи с увеличившимся временным интервалом ожидания в общей очереди вход в нее вечером 17 июля был закрыт в 20.00. По прогнозам сегодня, 18 июля, очередь может быть ограничена на вход в 19.30.

По итогам пятого дня, 17 июля, поклониться мощам Николая Чудотворца пришло 21,2ь тысячи паломников, из них 3 тысячи человек — по социальной очереди. Ранее сообщалось, что по итогам четырех дней поклониться мощам пришли более 95 тысяч человек.