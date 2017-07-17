Уникальную святыню привезут в Болгарию из русского монастыря на Афоне

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Уникальные святыни с горы Афон станут доступны для поклонения верующим Болгарии – в страну привезут главу целителя Пантелеимона, которая хранится в русском монастыре на Афоне, а также копию чудотворной иконы "Всецарица" из Ватопедской обители, пишет болгарская газета "Стандарт".

"Мощи святого целителя Пантелеимона 26 июля встретят в одноименном храме в столичном районе Княжево", — отмечает издание.

Святыню, по данным газеты, будет встречать предстоятель Болгарской православной церкви патриарх Неофит и духовенство Софии. Мощи будут доступны для поклонения в болгарской столице вплоть до 31 июля.

В субботу, 15 июля, из России в болгарский город Пловдив доставили частицы покрова и ризы Пресвятой Богородицы. В РФ святыня хранится в домовом храме столичного Российского православного университета.

Великомученик Пантелеимон родился в 275 году в Никомедии в семье знатного язычника. Согласно житию, он принял христианство после того, как по молитве к Иисусу Христу ему удалось воскресить ребенка, умершего от укуса змеи. После этого он стал безвозмездно лечить людей. Популярность его росла, что, естественно, не могло не раздражать врачей-конкурентов. Как часто бывало в таких случаях, все кончилось доносом, арестом, пытками и казнью в 305 году.

Первое описание жизни, страданий и кончины великомученика Пантелеимона составили свидетели его казни Лаврентий, Вассой и Провиан. И как только кончились гонения на христиан, в том же IV веке храмы во имя святого были воздвигнуты в Никомедии, Севастии Армянской и Константинополе, а потом и в Риме.

В 1169 году Собор святой горы Афон отдал русским инокам обитель во имя святого великомученика Пантелеимона.