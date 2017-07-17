Поклонская поддержала проект "Храма-на-воде" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила о поддержке проекта строительства собора святой Екатерины в акватории городского пруда в Екатеринбурге.

Депутат прибыла в Екатеринбург, чтобы принять участие в многотысячном крестном ходе в годовщину убийства царской семьи Романовых. Помимо этого Поклонская проводит прием граждан в региональной общественной приемной председателя правительства Дмитрия Медведева.

"Я, вообще, за построение храмов. Если это на воде, то это что-то новое, интересное", — сказала Поклонская журналистам.

Она добавила, что, тем не менее, надо узнать мнение общественности.

"Всегда имеет место быть, что кто-то за, а кто-то против. Поэтому в данном вопросе нужно разобраться. Сколько против, сколько за. Изучить общественное настроение, общественное мнение, и принимать уже в соответствии с этим решение. Если противоречит каким-то градостроительным нормам и создает опасность, то здесь тоже нужно принимать решение. Если все соответствует условиям, критериям, требованиям, то тоже принимать решение", — сказала депутат.

Храм на насыпи в городском пруду планировали построить к 300-летию города в 2023 году. Изначально собор святой Екатерины был построен при основании Екатеринбурга на нынешней площади Труда, но взорван в 1930-е. Однако идея строительства "Храма-на-воде" вызвала в обществе неоднозначную реакцию.