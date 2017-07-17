РПЦ: вопрос несовместимых со священством профессиях будет долго изучаться

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Вопрос, какие профессии и виды деятельности несовместимы со священным саном, уже находится в работе Межсоборного присутствия, однако его изучение займет длительное время, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

Заседание Президиума Межсоборного присутствия — совещательного органа Московского патриархата, призванного содействовать решению основных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской православной церкви, прошло в понедельник под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Тема о дозволенных и запрещенных профессиях сегодня не стояла. Она уже находится в работе Межсоборного присутствия… Поступили отзывы (по этому вопросу – ред.) от всех епархий, а их всего более двухсот. Пока они все будут изучены, обобщены, пройдет много времени", — сказал архимандрит Савва РИА Новости по итогам заседания.

По его словам, сегодня участники заседания президиума определяли повестку деятельности всего Межсоборного присутствия и его семи комиссий на ближайшие несколько лет.

"По итогам обсуждений был принят список тем. В соответствии с уставом Русской православной церкви, он будет утвержден на Священном Синоде, следующее заседание которого состоится в конце июля", — заключил собеседник агентства.

По традиции, темы, которые предстоит изучить Синоду, заранее не оглашаются.