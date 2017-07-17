Саудовская Аравия признала хадж-миссию РФ одной из лучших в мире

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Саудовская Аравия признала, что хадж-миссия стала одной из лучших в мире, заявил глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов на торжественном заседании, посвященном 15-летию хадж-миссии России.

"В начальный период проведения хаджа из-за отсутствия опыта его организации были определенные проблемы. Но на сегодняшний день в результате слаженной работы всех организаторов хаджа… подготовка и проведение паломничества проходят на высоком уровне. По оценкам Министерства по делам хаджа Саудовской Аравии, за последние годы хадж-миссия России была признана одной из лучших", — приводит слова политика его пресс-служба.

По его словам, только в прошлом году хадж совершили более семи тысяч дагестанцев. А в этом году хадж смогут совершить 20,5 тысяч россиян. Окончание паломничества знаменует собой праздник Курбан-Байрам, в этом году мусульмане всего мира отмечают его 1 сентября.

Хадж является паломничеством к святым местам ислама в Мекке и ее окрестностях. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписывается каждому мусульманину. Согласно имеющимся договоренностям с каждой страной, Саудовская Аравия выделяет каждому государству квоту на число паломников, которые могут посетить святые места в сезон хаджа, в зависимости от количества населения. На каждый миллион человек населения предоставляется квота на совершение хаджа для тысячи верующих.