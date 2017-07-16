Храмовую гору открыли для посещений после теракта

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл – РИА Новости. Израильские власти сняли запрет на доступ на Храмовую гору — одну из самых почитаемых религиозных святынь Иерусалима, которая два дня назад была закрыта из-за нападения на полицейских, однако многие мусульмане отказываются проходить через рамки только что установленных металлодекторов, сообщили правоохранительные органы.

Святыня иудаизма и ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была использована боевиками, чтобы с ее территории атаковать сотрудников правоохранительных органов и убить двух из них. Троих нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе, где, по решению властей, были отменены многолюдные пятничные молитвы и проведены обыски.

"Около 200 мусульман прошли на Храмовую гору для участия в послеполуденных молитвах", — сообщила пресс-служба полиции.

В то же время, по данным правоохранительных органов, представители "Вакфа", мусульманского фонда, управляющего святыней, заявили об отказе подниматься на гору через металлодетекторы, установка которых в двух метрах от входа стала ответной мерой Израиля на пятничное нападение.

"Главы "Вакфа" призвали верующих не проходить через рамки металлодетекторов. Это послужило причиной задержки с открытием Храмовой горы. Некоторые из верующих прошли, несмотря на призывы "Вакфа", — описал ситуацию в микроблоге Twitter министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан.

Помимо металлодетекторов, израильские власти решили смонтировать на высоких столбах вне пределов Храмовой горы видеокамеры для наблюдения за происходящим на территории святыни.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверяет, что меры безопасности на Храмовой горе не приведут к изменению статус-кво, который предполагает, что она находится под автономным управлением "Вакфа" — фонда мусульманского имущества, там могут молиться только последователи ислама, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.

Закрытие Храмовой горы вызвало недовольство в арабо-мусульманском мире. Немедленно снять запрет на доступ к мечетям от Израиля потребовали палестинские власти и Иордания, чей король Абдалла II имеет статус хранителя святых мест Иерусалима. Новейшая история знает немало прецедентов, когда события, связанные с Храмовой горой, и даже слухи о якобы вынашиваемых Израилем планах ограничить там права мусульман становились катализатором масштабных эскалаций ближневосточного конфликта со множеством жертв с обеих сторон.