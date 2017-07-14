Палестинский лидер призвал Израиль открыть Храмовую гору для верующих

ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху восстановить доступ мусульман к мечетям Храмовой горы, которая была закрыта после убийства двух полицейских в этой части исторического центра Иерусалима, передает официальное палестинское агентство ВАФА.

Сотрудников правоохранительных органов застрелили в пятницу утром трое арабов-израильтян, которые были ликвидированы ответным огнем. В редком телефонном разговоре с Нетаньяху Аббас, согласно сообщению агентства, высказал "резкое неприятие и осуждение" вооруженного нападения, которое затронуло религиозную святыню, почитаемую последователями ислама и иудаизма.

"Президент Махмуд Аббас призвал отменить израильские меры по закрытию мечети аль-Акса для верующих, предупредив о последствиях таких действий или угрозе их использования кем бы то ни было для изменения религиозного и исторического статуса святых мест", — передает ВАФА. После нападения израильские власти закрыли доступ к мечетям Храмовой горы, отменили там пятничную молитву и санкционировали проведение обысков, чтобы, как было сказано в сообщении канцелярии Нетаньяху, убедиться в отсутствии там оружия.

Глава израильского правительства заверил собеседника в том, что меры безопасности не приведут к изменению статус-кво святыни, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. "Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул, что Израиль примет все необходимые меры для обеспечения безопасности на Храмовой горе, никак не меняя статус-кво", — сообщила его пресс-служба по итогам разговора. Статус-кво предполагает, что Храмовая гора находится под автономным управлением "Вакфа" — фонда мусульманского имущества, там могут молиться только последователи ислама, а представителям других конфессий разрешается свободно ее посещать.

События на Храмовой горе и даже слухи о якобы вынашиваемых Израилем планах восстановить там еврейское присутствие не раз становились катализатором масштабных эскалаций ближневосточного конфликта со множеством жертв с обеих сторон.

ВАФА сообщила также, что Аббас провел контакты с представителями Иордании, чей король Абдалла II имеет подтвержденный мирным договором с Израилем статус хранителя святынь Иерусалима. Восточную часть города, включая исторический центр с Храмовой горой, иорданцы контролировали до войны 1967 года.