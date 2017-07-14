РПЦ: Церкви нужны безупречные доказательства подлинности царских останков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Церковь не станет признавать екатеринбургские царские останки, пока не будет безупречных доказательств их подлинности, а пока результатов экспертиз нет, сообщил журналистам епископ Среднеуральский Евгений.

В начале июля глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриарха митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Церковь заново сформулирует свою позицию в отношении екатеринбургских останков после обнародования результатов новых проведенных экспертиз. При этом он отметил, что не исключает признания этих останков подлинными, но "только в том случае, если будут обнаружены убедительные доказательства их подлинности". СМИ также сообщали, что в июне было собрание у патриарха, где все эксперты подтвердили, что останки подлинные.

"Результаты работы комиссии не озвучены. Их нет, официальных результатов. Есть некие предположения, есть некие факты, с которыми эта комиссия работает… Любые предположения, которые можно сегодня делать, будут безосновательными. Что же касается решения, которое будет принимать патриарх, священный синод, архиерейский собор, это решение будет результатом глубокого осмысления результатов работы комиссии", — сказал владыка.

Он добавил, что церкви нужны "безусловные доказательства". "Для кого-то это формальность, галочка — царские, не царские, похоронены или не похоронены, вопрос закрыт или нет. Для церкви это вопрос почитания святых. Такую аналогию приведу. Мама потеряла ребенка. Объявили в розыск, и кого-то ей приносят. Нате, это ваш ребенок. Я думаю, что она сначала посмотрит на него, поговорит с ним, чтобы убедиться, что это ее ребенок. Для нее это принципиально важно. Для нее это вопрос жизни. Вот, для церкви вопрос останков святых — это вопрос жизни. Пока не будет безупречных, железобетонных доказательств, которые убедят не только участников священного синода и архиерейского собора, которые убедят всю полноту Русской православной церкви, не могут быть приняты и опубликованы решения о признании останков мощами или о непризнании их таковыми", — отметил епископ.