В очереди к мощам св. Николая в Петербурге верующие стоят около 2 часов

Верующие у ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры

Верующие у ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в Петербурге составляет около двух часов, сообщает официальный сайт принесения святыни.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая по 12 июля они находились в храме Христа Спасителя в Москве. 13 июля мощи были доставлены в Петербург и выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля.

"Время ожидание в очереди около 2 часов", — говорится в сообщении.

В настоящий момент вход в очередь на поклонение мощам Николая Чудотворца находится в середине Тележной улицы.