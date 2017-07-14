Храмовую гору в Иерусалиме закрыли для молитвы из-за инцидента со стрельбой

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Израильская полиция после вооруженного нападения в историческом центре Иерусалима закрыла комплекс мечетей Храмовой горы и отменила проведение там традиционных пятничных молитв, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.
"Проходы на Храмовую гору перекрыты, оттуда эвакуированы посетители. Помимо этого, по решению командующего (иерусалимским полицейским) округом, на Храмовой горе не будут проводиться пятничные молитвы", — сообщила полиция.
Устроив стрельбу у Львиных ворот Старого города, нападавшие, личности которых пока запрещены к разглашению, пытались скрыться на Храмовой горе, но были застрелены сотрудниками полиции в ходе преследования.Гаарец" пишет, что закрытие Храмовой горы для пятничных молитв, на которые стекаются десятки тысяч палестинцев и израильских арабов, происходит "впервые за годы".
События на Храмовой горе, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, в прошлом не раз становились катализатором масштабных эскалаций ближневосточного конфликта со множеством жертв с обеих сторон.
Израиль заверяет арабо-мусульманский мир в незыблемости статус-кво Храмовой горы, в соответствии с которым молиться в пределах святыни могут только последователи ислама, а представителям других конфессий разрешается свободно ее посещать.