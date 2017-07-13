В Польше епископ-католик впервые извинился за единоверцев, убивавших евреев

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Польский римско-католический епископ Рафал Марковски спустя 76 лет после убийства поляками более 300 евреев в селе Едвабне извинился за содеянное, сообщает польский Newsweek.

10 июля 1941 года в селе Едвабне около 40 польских жителей учинили погром, в ходе которого погибли 340 их соседей-евреев: женщин убили, а их мужей и детей заживо сожгли в сарае. Преступление якобы было совершено по приказу нацистов.

"Встает вопрос, что тогда сделала Церковь, чтобы предотвратить все это. Мы скорбим о жертвах насилия и антисемитизма. Приносим извинения за боль, которую причинили наши католические братья и сестры еврейскому народу", — сказал Марковски во время памятной акции у мемориала, установленного на месте некогда сожженного сарая.

Он стал первым католическим священнослужителем, извинившимся за погром. До этого памятные акции католическое духовенство посещало крайне редко, да и то, это были частные инициативы простых священников.

Выступив перед собравшимися, епископ пожал руку, а затем обнял главного раввина Польши Михаила Шудрича.