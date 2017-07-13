В Бразилии обожествили персонажа компьютерной игры

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Бразилец Матеус Могнон основал церковь в честь одного из героев компьютерной игры Overwatch по имени Hanzo, чтобы продемонстрировать насколько просто в Бразилии зарегистрировать общину, сообщает портал о видеоиграх VG24/7.

Дело в том, что все религиозные организации в стране полностью освобождаются от налогов. Своим поступком Могнон хочет обратить внимание на это.

"Вам нужен адрес, пять человек, подпись адвоката, письменный устав и уплата пошлины. Нотариальная контора одобрит документ, и вы можете запросить налоговый иммунитет", — признается он.

Для того чтобы стать членом церкви в честь компьютерного персонажа, необходимо сыграть в игре именно за Hanzo. Адепты церкви считают вторник днем "для религиозных исследований". Сам Могнон выступает за свободное исповедание какой-либо религии.