РПЦ: Росимущество и Росрыболовство не пришли к согласию по зданию ВНИИРО

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Мировое соглашение по вопросу передачи Русской православной церкви зданий, занимаемых научно-исследовательским институтом ВНИИРО и ГУ МВД, не состоялось по причине несовпадения позиций Росимущества и Росрыболовства в этом вопросе, сообщила в четверг РИА Новости глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

Ранее Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о возвращении РПЦ двух зданий на Верхней Красносельской улице в Москве: церкви Воздвижения Креста Господня в Красном селе и келейного корпуса Алексеевского девичьего монастыря. В перестроенном здании церкви в настоящее время находится Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), а келейный корпус на праве оперативного управления принадлежит ГУ МВД России по Москве.

Окружной суд 12 июля отклонил кассационные жалобы на решение арбитража Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, поданные Росимуществом, ГУ МВД по Москве, Росрыболовством и ВНИИРО. Ранее в Московской патриархии сообщали, что стороны готовят мировое соглашение, по которому здания будут переданы церкви в течение шести лет. В РПЦ отмечали, что этот срок предусмотрен законом, чтобы "предоставить возможность достойного высвобождения этих помещений в том плане, чтобы была возможность и время для переезда".

Отвечая на вопрос о том, почему в результате не было принято мировое соглашение между сторонами, игуменья Ксения (Чернега) отметила, что "этот вопрос нужно задать Росимуществу и Росрыболовству, потому что это они пришли к несогласию друг с другом".

"Мы предлагали мировое соглашение. Мы на суде молчали, и, в принципе, нам нечего сказать, кроме того, что мы действительно инициировали мировое соглашение между сторонами", — сказала глава юрслужбы патриархии, комментируя решение Арбитражного суда Московского округа.

РИА Новости пока не располагает комментариями представителей Росимущества и Росрыболовства.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2016 года признал незаконным решение Росимущества об отказе в передаче РПЦ двух ранее принадлежавших ей зданий и обязал ведомство принять новое решение о передаче в безвозмездное пользование РПЦ двух спорных зданий в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу. Росимущество ссылалось на отсутствие оснований для отнесения спорных зданий к имуществу религиозного назначения.