Раскрыты подробности доставки мощей св. Николая из Москвы в Петербург

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Русской православной церкви рассказали, каким образом мощи Николая Чудотворца доставят из Москвы в Петербург 13 июля.

"Все, что связано с такой составляющей как перенесение мощей состоялось благодаря помощи компании "Фосагро". Мы изначально заявляли, что это будет железнодорожный транспорт, но по целому ряду причин было принято решение о том, чтобы мощи доставлялись авиационным транспортом", — сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

В четверг в 5 утра в храме Христа Спасителя перед мощами будет совершен последний молебен. После этого торжественным кортежем святыню доставят в аэропорт "Внуково-3".

"После бортом самолета, предоставленного компанией "Фосагро", они будут перемещены в Петербург примерно в половину девятого утра", — сообщил Волков.

Из аэропорта мощи доставят в Александро-Невскую лавру, где они пробудут до 28 июля. Доступ к святыни откроется 13 июля в 16 часов.