Почти 20 тыс волонтеров обеспечивали доступ к мощам Николая Чудотворца

Волонтеры из очереди к мощам святителя Николая Чудотворца в Москве

Волонтеры из очереди к мощам святителя Николая Чудотворца в Москве

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Доступ верующих к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве обеспечивали около 20 тысяч волонтеров, сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Мощи Николая Чудотворца впервые прибыли в Россию из Бари 21 мая. С 22 мая к ним открылся доступ в храме Христа Спасителя. 13 июля они прибудут в Санкт-Петербург.

"Почти 20 тысяч волонтеров пребывали у мощей здесь в Москве", — сказал Волков.

Волонтерство, по его мнению, является одним из новых явлений для РПЦ. Церковь, как заверил он, "впервые взяла на себя лично организацию перенесения мощей". Пресс-секретарь патриарха назвал принесение мощей "позитивной темой", вокруг которой объединились тысячи людей.