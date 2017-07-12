Мощи Николая Чудотворца в Москве: чего не ожидали верующие в последний день

Очередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца

Очередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца

Антон Скрипунов

Пожилая женщина с парнем в инвалидной коляске ругается с полицейскими возле рамок. "Уберите этот стол (куда кладутся сумки для досмотра – ред.) и впустите нас!" — требует она. Полицейские, не устояв под ее напором, пропускают.

В последний день пребывания мощей Николая Чудотворца в Москве очередь начинается под Крымским мостом. Завтра утром святыня отбудет в Санкт-Петербург, а оттуда, 28 июля, обратно в Бари. С 22 мая мощам поклонились 1,8 миллиона человек.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Очередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца © РИА Новости / Антон Скрипунов Очередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца

— Мы были в социальной очереди, но нас не пустили волонтеры. Развернули! А я стояла на коленях и молилась Николушке! Молилась за моего сыночка, за правительство, за мир во всем мире! Если мы просим только за себя, то чего тогда мы можем добиться!? Поэтому мы с сыном просим за все человечество на Земле! И вот с нами так нехорошо поступили, подумали, что я сектантка какая-то! Мы ведь до этого два раза проходили по очереди! — сетует женщина по имени Татьяна.

— А зачем еще раз идете?— интересуюсь я.

— Это же Николай Чудотворец! Это великая сила, Богом данная! Он не только путеводитель, он еще помощник в лечении. Я верю, что Даниил, сын мой, встанет с коляски. Я не на врачей надеюсь, а уповаю на Бога, на святых. Через святых мой Даниил встанет, вот увидите! Ему сделали операцию, нарушили позвоночник – от пояса до пальцев ног он ничего не чувствует. Но, посещая эти святые места, у него кровь пошла по жилам! Значит, кровь начала греться! Значит, чудо есть!, — восклицает паломница и в воодушевлении вскидывает руку вверх. Она ускоряет шаг, торопясь попасть в очередь к мощам.

Без очереди

"Мы все в шоке!" — признается один из волонтеров. Организаторы доступа к святыне ожидали небывалый ажиотаж в последний день. Ради этого храм открылся на пять минут раньше обычного, в 6:55. Но в середине дня, в самое напряженное время, весь путь от Крымского моста до самих мощей можно было преодолеть минут за 40, такого не было даже в первый день поклонения.

О малолюдности свидетельствовало и то, что маршрут не был поделен на сектора, в которые запускали паломников по 300-400 человек. "Буферные зоны", как их называют полицейские, было решено убрать.

— Да ты два раза час двадцать простоишь, тебе потом никто не поверит! — улыбается Светлана своему мужу. — Мы в прошлый раз гуляли в тот день, когда была страшная гроза (30 мая – ред.). За час двадцать прошли — тогда люди прямо из очереди выходили. Вот и сейчас по телевизору сказали, что ожидается ливень, наверное, поэтому никто и не пришел, — предполагает женщина.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Очередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца © РИА Новости / Антон Скрипунов Очередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца

За 52 дня пребывания святыни в Москве, путь к ней видоизменился. Например, появились автобусы, в которых паломники могли отдохнуть (в последний день в них в основном сидели волонтеры). Вместо крошечных тентовых палаток с едой поставили большие и красивые. Правда, за красоту пришлось заплатить – цены на те же пирожки существенно выросли.

По Соймоновскому проезду стоят две торговые палатки. В одной — небольшие нательные образки святителя Николая, в другой — масло и кофе из города Бари, откуда привезли мощи, и шоколад. "Его можно освятить на мощах!" — кричит продавщица. Возле кофе и шоколада тут же образуется толпа.

Работа сотрудников полиции, регулирующих движение очереди, доведена до автоматизма: все без заминок — когда паломники переходят через дорогу, на середину встает инспектор ДПС и останавливает движение; перед входом в храм верующие останавливаются у рамок для еще одного досмотра, более тщательного, чем под Крымским мостом, но такого же быстрого.

Вдоль очереди дежурят священники. Завидев одного из них, паломники выстраиваются за благословением. Московские священнослужители посменно дежурят здесь с 22 мая.

— Дежурим по четыре часа, потом меняемся, — объясняет протоиерей Сергий Привалов, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Храм не закроют

В штабе по организации доступа к святыне, который находится в храме Христа Спасителя, вовсю кипит работа. Волонтеры, сидящие за телефонами "горячей линии", терпеливо объясняют, в какое время "вход в очередь" будет закрыт.

— Сегодня в очередь можно будет встать до 18 часов, — сообщает один из сотрудников штаба.

Но храм закроют только тогда, когда последний паломник приложится к мощам. Во вторник, например, это произошло в половину второго ночи. "Сегодня, может быть, храм и вовсе не закроют", — говорят полицейские.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Очередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца © РИА Новости / Антон Скрипунов Очередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца

Данными о числе паломников собирают там же. Подсчет ведут с помощью секторов, куда запускают 300-400 человек и на рамках у входа в храм. Данные по числу людей в очереди и общее число приложившихся за день отправляют в штаб, который их публикует. Сегодня, по данным полиции, в очереди стоит примерно 700 человек. Обычно бывает больше — 4-5 тысяч, а бывает и 10 тысяч. Так, 10 июля был установлен рекорд – за один день мощам поклонились почти 64 тысячи человек.

У самого входа в храм верующих просят вставать по два человека. Внутрь запускают небольшими группами, некоторые по пути пишут записки именами родных и близких.

— Уже третий раз за сегодня вижу вас! — обращается волонтер Ирина к высокой женщине в бежевом платке.

— Да надо ведь за прабабушку приложиться. У нее 8 сыновей, 18 внуков, 9 правнуков. У меня вообще историческая семья! Я, вон, родилась в год полета Терешковой. В честь нее и назвали Валентиной, — отвечает женщина.

— Так и за Терешкову тогда надо круг сделать! Да, чего здесь только не услышишь! — смеется волонтер.

Многие верующие стоят в очереди к мощам с иконами. А кто-то даже приносит цветы. После поклонения люди спускаются в метро. Только для них и сотрудников храма работает северный вестибюль станции "Кропоткинская".

В метро сотрудник полиции помогает женщине спустить молодого парня на коляске. "О, опять вы!" — улыбаются мне Татьяна со своим сыном Даниилом. "Слава Богу, приложились! Наверное, сегодня еще раз пойдем!" — вдохновенно произносит она.