США
12.0712 июля18:15МСК
USD60.62-0.12
EUR69.45+0.25
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Мощи Николая Чудотворца в Москве: чего не ожидали верующие в последний день

Сюжет:
Мощи Николая Чудотворца в Москве (79)
18:1112.07.2017
0160
© РИА Новости / Антон СкрипуновОчередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая ЧудотворцаОчередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Антон Скрипунов

Пожилая женщина с парнем в инвалидной коляске ругается с полицейскими возле рамок. "Уберите этот стол (куда кладутся сумки для досмотра – ред.) и впустите нас!" — требует она. Полицейские, не устояв под ее напором, пропускают.

В последний день пребывания мощей Николая Чудотворца в Москве очередь начинается под Крымским мостом. Завтра утром святыня отбудет в Санкт-Петербург, а оттуда, 28 июля, обратно в Бари. С 22 мая мощам поклонились 1,8 миллиона человек.

© РИА Новости / Антон СкрипуновОчередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Очередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца

— Мы были в социальной очереди, но нас не пустили волонтеры. Развернули! А я стояла на коленях и молилась Николушке! Молилась за моего сыночка, за правительство, за мир во всем мире! Если мы просим только за себя, то чего тогда мы можем добиться!? Поэтому мы с сыном просим за все человечество на Земле! И вот с нами так нехорошо поступили, подумали, что я сектантка какая-то! Мы ведь до этого два раза проходили по очереди! — сетует женщина по имени Татьяна.

— А зачем еще раз идете?— интересуюсь я.

— Это же Николай Чудотворец! Это великая сила, Богом данная! Он не только путеводитель, он еще помощник в лечении. Я верю, что Даниил, сын мой, встанет с коляски. Я не на врачей надеюсь, а уповаю на Бога, на святых. Через святых мой Даниил встанет, вот увидите! Ему сделали операцию, нарушили позвоночник – от пояса до пальцев ног он ничего не чувствует. Но, посещая эти святые места, у него кровь пошла по жилам! Значит, кровь начала греться! Значит, чудо есть!, — восклицает паломница и в воодушевлении вскидывает руку вверх. Она ускоряет шаг, торопясь попасть в очередь к мощам.

Без очереди

"Мы все в шоке!" — признается один из волонтеров. Организаторы доступа к святыне ожидали небывалый ажиотаж в последний день. Ради этого храм открылся на пять минут раньше обычного, в 6:55. Но в середине дня, в самое напряженное время, весь путь от Крымского моста до самих мощей можно было преодолеть минут за 40, такого не было даже в первый день поклонения.

О малолюдности свидетельствовало и то, что маршрут не был поделен на сектора, в которые запускали паломников по 300-400 человек. "Буферные зоны", как их называют полицейские, было решено убрать.

— Да ты два раза час двадцать простоишь, тебе потом никто не поверит! — улыбается Светлана своему мужу. — Мы в прошлый раз гуляли в тот день, когда была страшная гроза (30 мая – ред.). За час двадцать прошли — тогда люди прямо из очереди выходили. Вот и сейчас по телевизору сказали, что ожидается ливень, наверное, поэтому никто и не пришел, — предполагает женщина.

© РИА Новости / Антон СкрипуновОчередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Очередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца

За 52 дня пребывания святыни в Москве, путь к ней видоизменился. Например, появились автобусы, в которых паломники могли отдохнуть (в последний день в них в основном сидели волонтеры). Вместо крошечных тентовых палаток с едой поставили большие и красивые. Правда, за красоту пришлось заплатить – цены на те же пирожки существенно выросли.

По Соймоновскому проезду стоят две торговые палатки. В одной — небольшие нательные образки святителя Николая, в другой — масло и кофе из города Бари, откуда привезли мощи, и шоколад. "Его можно освятить на мощах!" — кричит продавщица. Возле кофе и шоколада тут же образуется толпа.

Работа сотрудников полиции, регулирующих движение очереди, доведена до автоматизма: все без заминок — когда паломники переходят через дорогу, на середину встает инспектор ДПС и останавливает движение; перед входом в храм верующие останавливаются у рамок для еще одного досмотра, более тщательного, чем под Крымским мостом, но такого же быстрого.

Вдоль очереди дежурят священники. Завидев одного из них, паломники выстраиваются за благословением. Московские священнослужители посменно дежурят здесь с 22 мая.

— Дежурим по четыре часа, потом меняемся, — объясняет протоиерей Сергий Привалов, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Храм не закроют

© РИА Новости / Антон СкрипуновХрам Христа Спасителя
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Храм Христа Спасителя

В штабе по организации доступа к святыне, который находится в храме Христа Спасителя, вовсю кипит работа. Волонтеры, сидящие за телефонами "горячей линии", терпеливо объясняют, в какое время "вход в очередь" будет закрыт.

— Сегодня в очередь можно будет встать до 18 часов, — сообщает один из сотрудников штаба.

Но храм закроют только тогда, когда последний паломник приложится к мощам. Во вторник, например, это произошло в половину второго ночи. "Сегодня, может быть, храм и вовсе не закроют", — говорят полицейские.

© РИА Новости / Антон СкрипуновОчередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Очередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца

Данными о числе паломников собирают там же. Подсчет ведут с помощью секторов, куда запускают 300-400 человек и на рамках у входа в храм. Данные по числу людей в очереди и общее число приложившихся за день отправляют в штаб, который их публикует. Сегодня, по данным полиции, в очереди стоит примерно 700 человек. Обычно бывает больше — 4-5 тысяч, а бывает и 10 тысяч. Так, 10 июля был установлен рекорд – за один день мощам поклонились почти 64 тысячи человек.

У самого входа в храм верующих просят вставать по два человека. Внутрь запускают небольшими группами, некоторые по пути пишут записки именами родных и близких.

— Уже третий раз за сегодня вижу вас! — обращается волонтер Ирина к высокой женщине в бежевом платке.

— Да надо ведь за прабабушку приложиться. У нее 8 сыновей, 18 внуков, 9 правнуков. У меня вообще историческая семья! Я, вон, родилась в год полета Терешковой. В честь нее и назвали Валентиной, — отвечает женщина.

— Так и за Терешкову тогда надо круг сделать! Да, чего здесь только не услышишь! — смеется волонтер.

Многие верующие стоят в очереди к мощам с иконами. А кто-то даже приносит цветы. После поклонения люди спускаются в метро. Только для них и сотрудников храма работает северный вестибюль станции "Кропоткинская".

В метро сотрудник полиции помогает женщине спустить молодого парня на коляске. "О, опять вы!" — улыбаются мне Татьяна со своим сыном Даниилом. "Слава Богу, приложились! Наверное, сегодня еще раз пойдем!" — вдохновенно произносит она.

© РИА Новости / Антон СкрипуновОчередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Очередь в храм Христа Спасителя в последний день пребывание в Москве мощей святителя Николая Чудотворца
Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена