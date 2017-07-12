На Валааме рассказали, откуда у монастыря яхта

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Яхту "Паллада" монахам Валаамского монастыря подарил не президент России Владимир Путин, а компания "Лукойл".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе монастыря, компания сделала обители этот подарок еще в 2005 году.

Ранее в ряде российских СМИ появились сообщения, из которых следует, что Путин во время своего визита в монастырь 11 июля подарил монахам яхту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту информацию опроверг.

"Это кто-то дал материал по яхте "Паллада", которая была подарена "Лукойлом" в 2005 году", — пояснили РИА Новости в монастыре на просьбу прокомментировать сообщения СМИ.