Запретный для женщин японский остров внесли в список ЮНЕСКО

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Священный для японцев остров Окуносима, который можно посещать раз в год только мужчинам в обнаженном виде, внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет The Independent.

Считается, что остров является домом японской богини Окицу – покровительницы мореплавателей. На Окиносиме находится святилище в ее честь, построенное в XVII веке.

Площадь острова, который находится в провинции Фукуока на юго-западе Японии, составляет 700 квадратных метров. Наряду с Окиносимой в список ЮНЕСКО вошли еще 20 объектов. В их числе — Успенский собор в городе Свияжске (Татарстан).

По данным издания, остров могут посещать только небольшая группа синтоистских священников, поэтому никто не знает, что происходит на нем. Раз в год, 27 мая, остров могут посетить до 200 мужчин. Следуя строгим правилам, они полностью обнажаются и совершают очищающий ритуал, прежде чем ступить на землю Окиносимы. Когда они уходят, им ничего не разрешают брать с собой и никогда не должны говорить о поездке. Кроме того, на острове полностью запрещена фото- и видеосъемка.

Также посетители острова совершают ритуальный обряд в честь моряков, погибших в одном из сражений Русско-японской войны 1904-05 годов, которое произошло недалеко от острова.