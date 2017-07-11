В Сумской области запретили деятельность "Русского культурного центра"

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Сумской окружной административный суд по иску территориального управления юстиции запретил деятельность на Украине общественной организации "Русский культурный центр" в Сумской области.

В сентябре 2016 года Служба безопасности Украины провела обыск жилого помещения по месту жительства учредителя Сумской областной организации "Русский культурный центр". По данным областной прокуратуры, в ходе обыска были обнаружены и изъяты 20 экземпляров газеты и два агитационных материала "сепаратистского содержания", а также пакет с георгиевскими лентами и флаг России. Позднее ведомство сообщило, что обыски у основателя "Русского культурного центра" в Сумской области прошли в рамках дела о преступлениях "против основ национальной безопасности Украины".

"По результатам судебного рассмотрения данного дела исковые требования удовлетворены в полном объеме, запрещена деятельность общественной организации "Русский культурный центр Сумской области", — сообщается во вторник на сайте суда.

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, сообщается на сайте.

Ранее Львовские власти выселили из помещения Львовского облсовета областную ячейку Русского культурного центра. Организация в открытом обращении к президенту Украины Петру Порошенко попросила защитить организацию от "безосновательных" попыток отобрать у центра его помещение во Львове.