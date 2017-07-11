В Варшаве почтили память жертв Волынской резни

Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017

Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017

ВАРШАВА, 11 июл — РИА Новости. Траурные мероприятия в память о жертвах Волынской резни проходят во вторник в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

У памятника жертвам Волынской резни собрались родственники погибших и пострадавших, общественные активисты, представители общественных организаций. Они возложили венки к памятнику, почтили память погибших минутой молчания. Официальная часть мероприятий началась с исполнения государственного гимна Польши.

Шеф канцелярии президента Польши Халина Шиманьска зачитала письмо президента Анджея Дуды к участникам митинга.

Глава государства отметил, что сегодня первый раз на официальном уровне отмечается годовщина массового убийства поляков украинскими националистами, так как соответствующий закон принял польский парламент.

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"Глубоко верю, что независимая Польша всегда будет с почтением вспоминать наших погибших поляков. Волынская резня очень долго замалчивалась. Сегодня мы празднуем победу памяти. Мы должны присоединить правду о Волынской резне к нашей национальной истории, чтобы мы могли идти дальше, неся тяжесть трагичной истории, а также мудрость", — говорится в послании Дуды.

Говоря об отношениях с Украиной в контексте Волынской трагедии, он отметил, что Польша "требует правды о Волыни для того, чтобы больше такого не случилось". "Принятие правд о Волыни не повредит нашим отношениям, а наоборот укрепит их. Мы должны чтить жертв и делать выводы на будущее", — считает президент Дуда.

Глава сената Польши Станислав Карчевский в своем послании отметил, что многие жертвы Волынской резни до сегодняшнего дня не похоронены достойно, а их останки находятся на территории современной Украины. "Надо сделать все возможное, чтобы найти и достойно похоронить всех жертв", — сказал он.

В послании премьер-министра Польши Беаты Шидло также говорится о проблеме увековечения памяти жертв. "Сегодня мы должны громко заявить, что память жертв будет достойно увековечена", — отметила премьер.

Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.

Недавно министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина "не попадет в Евросоюз с Бандерой (Степан Бандера — лидер ОУН* и один из главных инициаторов создания УПА* — ред.)". Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических".

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В ответ на это МИД Украины вызвал посла Польши Яна Пекло. Ему выразили "разочарование" по поводу заявления Ващиковского.

При этом депутат Верховной рады Украины от фракции "Радикальной партии", сын руководителя ОУН-УПА* Юрий Шухевич заявил, что поляки не вправе указывать Украине, кто является ее героями.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

Исследователи с Украины считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА*, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

*Террористическая организация, запрещенная в России.