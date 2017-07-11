В Варшаве почтили память жертв Волынской резни

ВАРШАВА, 11 июл — РИА Новости. Траурные мероприятия в память о жертвах Волынской резни проходят во вторник в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Шеф канцелярии президента Польши Халина Шиманьска зачитала письмо президента Анджея Дуды к участникам митинга.
Глава государства отметил, что сегодня первый раз на официальном уровне отмечается годовщина массового убийства поляков украинскими националистами, так как соответствующий закон принял польский парламент.
Варшава отмечает годовщину Волынской резни#ДепПроп pic.twitter.com/sHq5Y7gqZ4— ДепПроп (@DepProp) 11 июля 2017 г.
"Глубоко верю, что независимая Польша всегда будет с почтением вспоминать наших погибших поляков. Волынская резня очень долго замалчивалась. Сегодня мы празднуем победу памяти. Мы должны присоединить правду о Волынской резне к нашей национальной истории, чтобы мы могли идти дальше, неся тяжесть трагичной истории, а также мудрость", — говорится в послании Дуды.
Говоря об отношениях с Украиной в контексте Волынской трагедии, он отметил, что Польша "требует правды о Волыни для того, чтобы больше такого не случилось". "Принятие правд о Волыни не повредит нашим отношениям, а наоборот укрепит их. Мы должны чтить жертв и делать выводы на будущее", — считает президент Дуда.
В послании премьер-министра Польши Беаты Шидло также говорится о проблеме увековечения памяти жертв. "Сегодня мы должны громко заявить, что память жертв будет достойно увековечена", — отметила премьер.
Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
Недавно министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина "не попадет в Евросоюз с Бандерой (Степан Бандера — лидер ОУН* и один из главных инициаторов создания УПА* — ред.)". Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических".
Скоро поляки попрут гастеров из Украины. Варшава. "Вечный позор украинским человекоубийцам! Помним Волынь" @antibanderowiec @ pic.twitter.com/Kh2bdIt4ss— 🇧🇾Белая Русь (@Brestram) 10 июля 2017 г.
В ответ на это МИД Украины вызвал посла Польши Яна Пекло. Ему выразили "разочарование" по поводу заявления Ващиковского.
При этом депутат Верховной рады Украины от фракции "Радикальной партии", сын руководителя ОУН-УПА* Юрий Шухевич заявил, что поляки не вправе указывать Украине, кто является ее героями.
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
Исследователи с Украины считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА*, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
*Террористическая организация, запрещенная в России.