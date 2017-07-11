В Елоховском соборе завершилось отпевание Ильи Глазунова

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Отпевание художника Ильи Глазунова, скончавшегося 9 июля, закончилось во вторник в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в Москве.

Член академии художеств России, народный художник СССР Илья Глазунов скончался 9 июля в Москве от остановки сердца на 88-м году жизни. Глазунов — один из самых известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более 3 тысяч произведений.

У входа в собор — многочисленные венки от родных, коллег и поклонников таланта художника, один из самых больших венков — от президента Российской Федерации. На отпевании присутствовали официальные лица, в числе которых председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, министр культуры РФ Владимир Мединский, бывший управделами президента Павел Бородин, президент РСПП Александр Шохин, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели.

"Позвольте от имени святейшего патриарха передать искренние слова соболезнования по случаю этого печального события", — начал поминальную службу митрополит Арсений, который зачитал послание патриарха о творчестве и гражданской позиции Глазунова. От имени патриарха Кирилла митрополит Арсений передал детям Глазунова Вере и Ивану орден Преподобного Сергия.

"Илья Сергеевич был удостоен от имени Русской православной церкви ордена Преподобного Сергия, несколько раз в связи с его болезнью переносились даты вручения, и сегодня от имени святейшего патриарха хотим передать орден родственникам как знак уважения…", — сказал митрополит.

Траурная процессия проследует на Новодевичье кладбище, где будет похоронен художник.