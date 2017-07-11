Подозреваемого в педофилии иеромонаха в Якутии запретили в служении

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Якутская епархия сообщила, что не получала каких-либо обращений от возможных пострадавших от действий иеромонаха Мелетия (Андрея Ткаченко), экс-директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии, на время расследования уголовного дела он запрещен в священнослужении.

Ранее Верховный суд Якутии оставил в силе решение Якутского городского суда о заключении под стражу иеромонаха Мелетия, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми. Под стражей подозреваемый останется до 9 августа.

"Иеромонах Мелетий запрещен в священнослужении в связи с возбуждением уголовного дела. Вместе с тем мы не можем делать никаких окончательных выводов о его виновности или невиновности до решения суда и просим также представителей СМИ воздержаться от преждевременных утверждений", — заявляет Якутская епархия.

Священник, в отношении которого поступают подозрения в преступлении против личности, "в любом случае запрещается в служении на период разбирательства, а в случае обвинительного приговора — лишается сана".

"К нам не поступало никаких обращений от возможных пострадавших, поэтому у нас нет поводов комментировать обсуждаемую ситуацию. Мы скорбим и молимся о ее скорейшем разрешении", — заверяют в РПЦ.